Virun zwee Joer hu sech d’Amerikaner iwwerstierzt aus dem Afghanistan zeréckgezunn.

E Rapport vun der Regierung vum US-President Biden mécht elo a groussen Deeler den Donald Trump fir de Chaos responsabel. De Biden hätt wéinst Decisioune vu sengem Virgänger wéineg Spillraum gehat.

D'Taliban wieren ënnerschat ginn an hätten déi stäerksten, militäresch Positioun gehat, wéi de Biden President gouf. Gläichzäiteg wieren awer sou wéineg amerikanesch Zaldoten (2.500) am Land gewiescht, wéi zu kengem Ament no 2001.

Bal 20 Joer laang huet den Afghanistan-Asaz vun den Amerikaner gedauert. Déi aktuell Situatioun am Afghanistan ass ganz schlecht. 28 Millioune Mënsche géife vun humanitärer Hëllef ofhänken. D'Situatioun fir d'Fraen ass katastrophal.