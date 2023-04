Aus bis ewell nach ongekläerter Ursaach koum et en Donneschdeg den Owend zu Ürzig am Landkrees Bernkastel-Wittlich zu engem Feier an engem Appartement.

Den Daach vum Gebai stoung a Flamen an d'Feier hat sech schonn op den ieweschte Stack ausgebreet. Direkt e puer Asazekippe vun de Pompjeeën aus der Ëmgéigend hu versicht de Brand ënner Kontroll ze bréngen. Wärend de Läschaarbechte gouf eng Persoun doudeg gebuergen. Wéi d'Police vun Tréier präziséiert, handelt et sech wuel ëm een Awunner vum Haus. Eng Obduktioun soll Gewëssheet bréngen. Zwee weider Awunner koume virsiichtshallwer an d'Spidol wéinst dem Verdacht op eng Dampvergëftung. Och ee Pompjee koum an d'Spidol, well hien ze vill Damp ofkritt hat. D'Ermëttlunge fir d'Brandursaach lafen.