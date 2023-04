De 47 Joer alen Enseignant Samuel Paty war am Oktober 2020 bei Paräis mat engem Messer ëmbruecht an dono gekäppt ginn.

Dat well hien an engem Cours iwwert d'Meenungsfräiheet Karikature vum Mohammed gewisen hat.

Den internationalen Anti-Terror-Parquet hat doropshin d'Demande gemaach, datt 14 Leit jugéiert ginn, op där enger Säit 8 Erwuessener an op där aner Säit 6 Mannerjäreger. Deementspriechend kéint et an dëser Saach zu 2 Prozesser kommen.

De Paty war vun engem 18 Joer alen Tschetscheen, deen als islamistesch gëllt, ëmbruecht ginn. Fir den internationale Anti-Terror-Parquet gëtt et bei dëser Dot awer eng Successioun vu strofbaren Handlungen, bei där méi Persounen implizéiert sinn. Ënner anerem sollen 2 Kolleege vum Täter dëse beim Kaf vu senger Waff an um Wee, fir bei d'Plaz, op där et zu der Dot komm war, begleet hunn. Allebéid solle vu senger islamistescher Astellung gewosst hunn a solle sech dowéinst wéinst Bäihëllef zum Mord veräntwerte mussen.