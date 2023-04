Dat jonkt Meedche war en Dënschdeg dout a sengem Zëmmer an engem Kanner- a Jugend-Foyer zu Wunsiedel a Bayern fonnt ginn.

Nom Doud vun engem zéng Joer ale Meedche ginn d'Ermëttler elo dovunner aus, datt een eelef Joer ale Jong wuel un der Dot bedeelegt war. Dorops géifen d'Resultater vun der Spueresécherung hiweisen, heescht et vun der Police a vum Parquet. Well de Jong mat sengen eelef Joer nach net al genuch wier, fir bestrooft ze ginn, wier hie preventiv an eng geséchert Ariichtung bruecht ginn. De Jong wier nach net verhéiert ginn, huet et e Freideg vun der Police geheescht. Weider Mesure géifen am Accord mat de Jugendämter getraff ginn.