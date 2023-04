E Freideg ass e Mann zu Tel Aviv op der Promenade mat sengem Auto an e Grupp vu Leit gefuer. Dat mellt déi israeelesch Police.

Den Auto hat sech bei der Attack iwwerschloen. E Polizist hätt bemierkt, dass den Täter wärend der Attack eng Waff gezunn hat. Doropshin hat de Beamten de Mann erschoss.

Dem Noriichtesite "ynet" no soll et sech beim Täter ëm en Araber, deen déi israeelesch Nationalitéit huet, handelen. D'Doudesaffer soll aus Italie stamen. Den italieeneschen Ausseministère huet op Twitter geschriwwen, dass een "entsat" an "déif betraff" wier.

Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a #TelAviv.



L’Unità di Crisi della #Farnesina è operativa H24 e raggiungibile al numero: +39 06 36225 — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) April 7, 2023

Méi fréi e Freideg gouf et am Palestinensergebitt, dat vun Israel besat ass, eng Attack op zwou Fraen. Si goufen an hirem Auto erschoss. Béid Fraen sollen nieft dem israeeleschen, och de brittesche Pass gehat hunn.

Bei engem aneren Attentat e leschte Méindeg ass am Zentrum vun Tel Aviv e Mann ëm d'Liewe komm an zwou weider Persoune goufe blesséiert.

Israel huet ugekënnegt, d'Presenz vu Police a Militär weider wëllen ze verstäerken.