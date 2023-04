E Geriicht am Texas huet d'Zouloossung fir eng Pëll, déi an den USA dacks fir ofzedreiwen benotzt gëtt, gekippt.

D'Decisioun soll, dem konservative Riichter no, an enger Woch a Kraaft trieden. Bis dohinner hunn d'Autoritéiten elo Zäit, fir an Appell ze goen. Den amerikanesch Justizminister huet direkt nom Verdikt annoncéiert, d'Urteel wëllen unzefechten. Och d'Wäisst Haus huet wësse gedoen, datt ee géint de Beschloss virgoe wëll.

Et gëtt domadder gerechent, datt de Supreme Court a leschter Instanz wäert mussen tranchéieren. D'Medikament "Mifepriston" gëtt an den USA den Ament bei méi wéi all zweetem Avortement agesat. D'Pëll gouf virun iwwer 20 Joer zougelooss a gouf zanterhier a méi wéi 5,6 Milliounen IVGen genotzt. Ofdreiwungsgéigner haten am November dogéint geklot.