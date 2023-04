16 Mënsche goufen ënner de Schnéimasse begruewen. Si all konnten awer gerett ginn an et gouf keng Persoun schlëmm verwonnt.

9 Leit koumen awer an d'Spidol. Déi zoustänneg Autoritéite schwätze vu grousser Chance, datt net méi geschitt ass. D'Ongléck ass iwwer der beléifter Touristen-Uertschaft Saas-Fee geschitt, op enger Héicht vu 4.000 Meter.