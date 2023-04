An Däitschland kéint de Mindestloun däitlech klammen. Dat erwaart op mannst den däitschen Aarbechtsminister Hubertus Heil.

Wéi den SPD-Politiker géigeniwwer der "Bild am Sonntag" erkläert huet, géif et den Ament net nëmmen eng staark Inflatioun, mä och eng Erhéijung vun den Tariffer, sou zum Beispill bei den Abonnementer fir Handyen. Béides géif sech op déi nächst Verhandlungen iwwert de Mindestloun auswierken. Aarbecht misst sech lounen, sou nach den Heil.

D'Mindestlounkommissioun géif him am Summer eng Propose virleeën. Den Ament läit de Mindestloun an eisem Nopeschland bei 12 € pro Stonn. Dat nodeems dësen am Oktober zejoert ausnamsweis per Gesetz vun 10,45 € op dësen Taux ugehuewe gouf. En Vue vun der héijer Inflatioun war et am Mäerz schonn zu heftegen Diskussiounen iwwert eng weider Hausse vum Mindestloun komm. D'Sozialverbänn fuerderen eng Hausse op minimum 14 € d'Stonn. D'Patronen warne virun enger "onrealistescher Héicht" vum Mindestloun.

D'Hausse vum däitsche Mindestloun soll am Januar 2024 geschéien.

Sollt de Mindestloun an eisem Nopeschland op 14 € d'Stonn klammen, wier en ongeféier op dem nämmlechten Niveau wéi den onqualifizéierte Mindestloun hei am Land.