De Popst Franziskus huet e Sonndeg de Moien op der Péitersplaz zu Roum déi grouss Ouschtermass gefeiert.

Duerno huet hien den traditionelle Seegen "Urbi et Orbi" ausgeschwat.

D'Eskalatioun vun der Gewalt am Noen Oste mécht dem Pontifex Suergen. D'Attacken an de leschten Deeg wieren eng Bedreeung fir eventuell Friddensverhandlungen tëscht Israeelien a Palestinenser.

De Poopst ass och op de Krich an der Ukrain agaangen. Déi international Communautéit misst sech onbedéngt fir d'Enn vun dësem Krich asetzen. D'Leit, déi verwonnt goufen, sollte getréischt ginn an déi Gefaange sollte bei hir Famille kënnen zeréck kommen.

De Poopst huet och fir d'Leit aus anere Kriseregiounen,wéi Libanon, Haiti a Südsudan, gebiet.

E Samschdeg den Owend hat de Chef vun der kathoulescher Kierch am Péitersdoum déi gravéierend Ongerechtegkeeten op der Welt ugeschwat an d'Kricher verurteelt.

Eréischt virun enger Woch war de Poopst aus dem Spidol komm, wou hie wéinst enger Bronchite huet misse behandelt ginn. Den traditionelle Kräizwee um Freidegowend gouf ausfale gelooss. Grond dofir wieren nieft dem Poopst Franziskus senger Gesondheet och déi aussergewéinlech kal Temperaturen nuets zu Roum.