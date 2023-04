E Sonndeg am fréie Moien ass en Appartementshaus zu Marseille an e Koup gefall. Der Noriichtenagence AFP no, wier et virdrun zu enger Explosioun komm.

Wéi en Aenzeien géigeniwwer der AFP erzielt huet, hätt de Buedem an der Géigend vum Gebai géint 0.40 Auer gewackelt an et wier iwwerall Damp gewiescht. D'Leit wieren a Panik op d'Strooss gelaf. Iwwer 100 Pompjeeë wieren den Ament am Asaz, fir e Feier, dat bei der Explosioun ausgebrach ass, nees ënner Kontroll ze kréien, sou de Buergermeeschter vu Marseille Benoit Payan. Bis ewell ass vu 5 Mënsche gewosst, déi bei dësem Tëschefall blesséiert goufen. Den Ament ass nach net gewosst, wéi vill Leit sech an deem zerstéierte Gebai opgehalen hunn. Dem Benoit Payan no misst een domadder rechnen, dass et "bei dëser Tragedie Doudesaffer wäert ginn".