An de franséischen Alpen ass de Sonndeg de Moien eng Lawin erofgaangen. 4 Persoune sinn ëm d'Liewe komm, heescht et aus dem franséischen Inneministère.

Derbäi kënnt ee Blesséierten. D'Sich no eventuell vermësste Persounen ass am Gaangen. De Virfall war um Armancette-Gletscher an der Haute-Savoie.

Detailer, wéi et zum Ongléck komm ass, sinn den Ament net gewosst.