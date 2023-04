Nach ëmmer ginn op d'mannst fënnef Leit vermësst, nodeems e Sonndeg zu Marseille ee Wunngebai vu véier Etagen no enger Explosioun an de Koup gefall ass.

An der Nuecht op Ouschterméindeg goufen zwee Kierper aus den Iwwerreschter vum Haus gezunn. Am Laf vum Méindegmoie konnt d'Läich vun enger drëtter Persoun gebuerge ginn. Am Ganze waren e Sonndeg aacht Leit vermësst gemellt ginn, déi am Gebai solle gelieft hunn.

T‘ass net gewosst firwat zu der Explosioun koum. Déi franséisch Autoritéite ginn dovunner aus, dass Gas eng Ursaach kéint gewiescht sinn.

Iwwer 100 Pompjeeë sinn zanter e Sonndeg op der Sich no den Affer, ma goufen gehënnert duerch e Feier, wat nach e puer Meter ënnert den Iwwerreschter vum Gebai gebrannt huet. Iwwerliewender net zousätzlech a Gefor ze bréngen. Och Sichhënn konnten doduerch bis ewell nach net an den Asaz kommen.

Fënnef Mënsche goufen an den Nopeschhaiser blesséiert. Méi wéi 200 Leit missten no der Explosioun aus de Gebaier ronderëm evakuéiert ginn. Een Haus niewendru war och deelweis an de Koup gefall an d'Awunner hu sech op eng Daachterrass a Sécherheet bruecht.

Eréischt am November 2018 waren aacht Leit ëm d'Liewe komm, nodeems zu Marseille zwee Haiser zesummegefall waren. Si ware staark baufälleg. Beim Gebai, dat an der Nuecht op e Sonndeg am Zenter vun der Stad an de Koup gefall ass, wier d'Substanz dem Buergermeeschter no awer an der Rei gewiescht. "Mir hunn et hei net mat enger Strooss mat schlechte Wunnverhältnesser ze dinn", esou de Buergermeeschter Payan.