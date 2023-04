China gesäit dëst als eng "illegal Aktioun". Déi chineesesch Loftwaff hätt d'Schëff suivéiert an iwwerwaacht, sou heescht et weider.

D'Tensiounen tëscht den USA a China huelen net of. Nodeems Peking wärend dräi Deeg grouss ugeluechte Manöver virun der Insel Taiwan duerchgefouert huet, reagéiert Washington elo an huet eegenen Informatiounen no ee Krichsschëff an déi ëmstridde Gewässer vum südchineesesche Mier fuere gelooss.

D'Operatioun mam Numm "Freedom of Navigation" géing dofir suergen, dass d'Rechter, d'Fräiheeten an déi rechtméisseg Notzung vum Mier géing garantéiert bleiwen, sou déi amerikanesch Arméi.

Ëmmer nees kënnt et zu Provokatiounen am südchineesesche Mier tëscht den USA a China. D'Tensioune sinn an der leschter Woch geklommen, nodeems den US-Virsëtzende vum Representantenhaus Kevin McCarthy déi taiwanesch Presidentin Tsai Ing-wen a Kalifornien empfaangen huet.

China huet um drëtten Dag vun der Operatioun iwwerdeems d'"Ofschottung" vun der Insel Taiwan geüübt. Wéi et vun der staatlecher chineesescher Tëlee geheescht huet, wieren e puer Dose Militärfligere virun Taiwan am Asaz gewiescht fir eng "Loftblockad" vun der Insel ze simuléieren. De taiwanesche Verdeedegungsministère huet matgedeelt, et wieren eelef chineesesch Krichsschëffer an 59 Militärfligere virun der Insel gesi ginn.