D'Reuniounen, déi d'Finanzministeren an d'Zentralbank-Gouverneuren aus der ganzer Welt rassembléieren, lafen an engem ekonomesch schwieregen Kontext of.

Esou heescht et an engem Communiqué vum Lëtzebuerger Finanzministère. Een Thema zu Washington wäert mat Sécherheet d'Inflatioun sinn. D'Ressortministesch Yuriko Backes hält an der Lëtzebuerger Ambassade zwou Receptiounen of. Eemol ginn déi weiblech Finanzministere fir en Echange geruff, wou et ëm d'Gläichheet tëschent Fra a Mann geet. Op där aner Säit kommen an der Lëtzebuerger Ambassade d'Vertrieder vun den Entwécklungs-Banke beieneen. Da stinn och Gespréicher mat anere Finanzministeren a mat Representante vun den internationalen Institutiounen um Programm. D'Reuniounen an der amerikanescher Haaptstad fänken um Dënschdeg un.