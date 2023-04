En Donneschden hat d’New York Times als éischt vun deem neie Leak bericht.

Geheim Dokumenter, déi op de Reseauen Twitter an Telegramm, mee och 4Chan an Discord zirkuléiert sinn, detailléieren net just de Krich an der Ukrain, mee och Relatioune mat China oder Alliéierte vun den USA. Wéi d’Washington Post um Dënschdeg de Moie schreift, geet aus den Dokumenter zum Beispill ervir, datt Ägypten Wëlles gehat hätt Russland eng 40.000 Rakéiten ze liwweren. Allerdéngs wollten d’ägyptesch Autoritéiten dat geheim halen fir "keng Problemer mam Westen ze kréien".

Dem US Verdeedegungsministère no stellt de Leak e Risk wéi gesot fir national Sécherheet, mee e géing och riskéieren weider ze desinforméieren, well en Deel vun den Dokumenter scho verfälscht gi wieren.