Den internationale Wärungsfong, oder FMI, deelt haut déi neiste Previsioune fir d’Croissance mat.

Et gëtt sech erwaart, datt manner ewéi 3% globale Wuesstem virausgesot gëtt.

Déi Deeg drop sinn da Vertrieder aus 180 Länner an der US Haaptstad fir d’Reunioune vum FMI a vun der Weltbank.

D’Lëtzebuerger Finanzministesch Yuriko Backes ass och op der Plaz an hält an der Lëtzebuerger Ambassade zwou Receptiounen of. Eemol ginn déi weiblech Finanzministere fir en Echange geruff, wou et ëm d'Gläichheet tëschent Fra a Mann geet. Op där aner Säit kommen an der Lëtzebuerger Ambassade d'Vertrieder vun den Entwécklungsbanke beieneen.

Da stinn och Gespréicher mat anere Finanzministeren a mat Representante vun den internationalen Institutiounen um Programm.