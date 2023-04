An engem Video, dee schonns Enn Februar online goung, huet de geeschtleche Chef vum Tibet e klenge Jong gefrot, ob hie seng Zong lutsche wéilt.

Per Tweet huet de 87 Joer alen Dalai Lama sech elo "fir d'Péng, déi seng Wierder verursaacht kéinten hunn" entschëllegt. An engem Video gesäit een, wéi hien engem klenge Jong seng Zong entgéint streckt an hie freet, fir dës ze lutschen. Dëse Video ass natierlech relativ séier viral gaangen an huet vir deels hefteg Reaktioune gesuergt. Ënnert anerem kusst hien op de Biller de Jong och op de Mond.

An der Erklärung säitens dem Dalai Lama heescht et: "E Videoclip zirkuléiert, deen e rezent Treffe weist, bei deem e klenge Jong den Dalai Lama gefrot huet, ob hien en an den Aarm huele kéint. Den hellegen Dalai Lama wëll sech beim Jong a bei senger Famill, wéi och bei ville Frënn ronderëm d'Welt, fir d'Péng entschëllegen, déi seng Wierder eventuell verursaacht hätten". Sou heescht et an enger Erklärung um offiziellen Twitter-Account vum Dalai Lama. Hie géif méi dacks op eng onschëlleg a spilleresch Aart a Weis mat Leit ronderëm gecksen, heescht et weider. Hie géif de Virfall bereien.

D'Opnam ass vum 28. Februar, dat op engem Event an engem Viruert vun der nord-indescher Stad Dharamshala. Deelweis sinn d'Opnamen déi hei entstane sinn, op Twitter als "ofstoussend" an "absolut krank" bezeechent ginn, nodeems dës op Ouschtersonndeg viral gaange sinn.