Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres huet bei enger Visitt a Somalia méi Ënnerstëtzung fir dat afrikanescht Land gefuerdert. An der Haaptstad Mogadischu huet hien erkläert, dass bal 5 Millioune Mënschen a Somalia net genuch Liewensmëttel hunn fir sech anstänneg ze ernären. Dëst wier d'Suite vun Dréchent, Klimawandel, politesche Konflikter a Biergerkrich. No engem Appell vun de Vereenten Natiounen un déi international Communautéit, fir Spenden an Héicht vun 2,6 Milliarden Euro ze sammelen, wiere bis ewell just 15 Prozent vun där Zomm zesummekomm, esou de Guterres. Estimatioune vun der UNO no, wäert geschwënn d'Hallschent vun de Mënschen a Somalia op humanitär Hëllef ugewise sinn.