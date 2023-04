Wärend véier Deeg leeën d'Dokteren op der Insel hir Aarbecht néier. Si fuerdere 35 Prozent méi an der Pai a Mesurë géint de Personalmanktem.

A Groussbritannien hunn déi jonk Dokteren en Dënschdeg mat engem véier Deeg laange Streik ugefaangen. Dowéinst missten honnertdausende Rendezvousen annuléiert ginn. D'Doktere wëlle 35 Prozent méi an der Pai. Donieft fuerderen si, dass d'Regierung eppes géint dee massive Personalmanktem mécht. Doduerch wier den Aarbechtspensum nämlech enorm an d'Luucht gaangen, wat d'Situatioun fir d'Patienten ëmmer manner sécher géif maachen.

D'Regierung huet d'Fuerderunge vun der Gewerkschaft zeréckgewisen. Dem Gesondheetsminister Steve Barley no wieren d'Fuerderungen net verstänneg. Zanter Méint gëtt a Groussbritannien an ënnerschiddleche Secteure gestreikt, well d'Paien net un déi massiv Inflatioun an déi héich Energiepräisser ugepasst goufen.