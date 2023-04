Allerdéngs rechent den internationale Wärungsfong mat enger liichter Rezessioun an Däitschland.

D'Wirtschaft vum Euro-Raum soll deemno ëm 0,8 Prozent wuessen. Déi däitsch Ekonomie soll dogéint ëm 0,1 Prozent zeréckgoen. Fir Spuenien rechent den IWF mat annerhallwem Prozent Wuesstem. Fir d'Weltwirtschaft geet ee vun engem Wuesstem vun 2,8 Prozent aus. Eleng China soll dëst Joer e Wirtschaftswuesstem vun ëm déi 5,2 Prozent hunn, esou d'Experten zu Washington. Dës hunn och hir Prognos fir Russland e gutt Stéck no uewe verbessert. Trotz Krich an der Ukrain an de westleche Sanktioune géif et dëst Joer a Russland e Plus vun 0,7 Prozent.