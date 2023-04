An deenen nächste Méint gi méi wéi 200 nei Geldautomaten installéiert, 80 aler sollen erhale bleiwen.

An all belscher Gemeng wäert et ee Bankomat ginn. D'Regierung an de Bankesecteur si sech rezent doriwwer eens ginn. Deemno wäerten an den nächste Méint méi wéi 200 nei Geldautomaten installéiert ginn. Donieft sollen eng 80 Automaten, déi u sech sollten ofgeschaaft ginn, awer bäibehale ginn. De Gros dovun zu Bréissel.

Iwwerdeems schaffen eng Rei Banken dorun en neutrale Reseau vun Automaten ze schafen. Esou kéinten d'Bankomater strategesch gutt installéiert ginn a géifen net dovun ofhänken, wou déi eenzel Banke grad eng Agence hunn. Ënnert anerem sollen och eng Rei Bankomater an d'Garë kommen. Alles an allem solle bis 2025 eng 720 Automaten installéiert ginn. Esou soll den Accès zu Boergeld fir jiddereen assuréiert ginn.