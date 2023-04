De franséische President Emmanuel Macron ass bei enger Ried am Kader vu senger Visitt an Holland vu Manifestanten ënnerbrach ginn.

Hei sollt hien u sech eng Ried iwwer d'Zukunft vun Europa halen. D'Manifestanten hu sech iwwert déi rezent Pensiounsreform a Frankräich opgereegt. Et wier wichteg, e sozialen Debat ze hunn, esou de franséische President. Donieft huet hien op en Neits betount, dass dës Reform am europäesche Verglach guer net esou schlëmm wier. An Holland zum Beispill wier de Pensiounsalter e gutt Stéck méi héich wéi dat, wat elo a Frankräich decidéiert gouf.