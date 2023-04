Virun engem Véierelsjoerhonnert gouf de "Good Friday Agreement" ënnerschriwwen. Ma den Awunner vun Nordirland ass awer net no feieren.

Den Joe Biden gëtt den Owend zu Belfast an Nordirland erwaart. Hannergrond vum US-President mat ireschen Origine senger Rees ass de sougenannte “Good Friday Agreement” deen gëscht genee viru 25 Joer vun Dublin, London a Washington ënnerschriwwe gouf an e Schlussstréch ënnert den Nordirland-Konflikt gezunn huet. De Konflikt tëscht Katholiken a Protestanten sollt méi wéi 3500 Mënscheliewe fuerderen. Wärend senger Rees wëll de President Biden de Fridde wierdegen an an engems och weider Ënnerstëtzungen vun den Amerikaner am Friddensprozess zousécheren. Et muss ee sech hautzedaags awer d’Fro stellen ob de Fridden deels net just um Pabeier besteet...

25 Joer Friddensaccord: Ugespaante Situatioun an Nordirland Virun engem Véierelsjoerhonnert gouf de "Good Friday Agreement" ënnerschriwwen. Ma den Awunner vun Nordirland ass awer net no feieren.

Zënter dem Karfreidesofkommes ass et méi roueg ginn a Nordirland. Dëse beseet ënner anerem datt paramilitäresch Truppen wéi d’Irish Republican Army hir Waffen ofgi mussen, iresch a nordiresch Autoritéiten zesumme schaffen sollen, oder och dass Irland op seng Fuerderungen vun enger Wiedervereenegung verzicht.

An awer bleift d’Gesellschaft a Nordirland gespléckt. Déi eng wëllen datt Nordirland zur Republik Irland gehéiert, déi aner wëllen am Vereenegte Kinnekräich bleiwen. Kuerz virun der Visitt vum Joe Biden ass et schonns zu Ausernanersetzunge komm. Wärend enger Manifestatioun gëschter hu kathoulesch-republikanesch Demonstranten an der Stad Londonderry, déi vun hinne just Derry genannt gëtt, Molotow-Cocktails op e Police-Auto geheit. Ma net nëmmen d’Gesellschaft bleift gespléckt, och um politeschen Niveau gëtt et Komplikatiounen: Zënter iwwer engem Joer gëtt et keng richteg Regierung a Nordirland. Dëst wëll de Friddensaccord virgesäit datt souwuel déi pro-iresch wéi och déi pro-brittesch Säit an der Regierung vertruede muss sinn. Den Ament refuséiert déi pro-brittesch Säit dat awer a blockéiert sämtlech Regierungsbildungen. Sou koum et, datt London sech huet missen amëschen a provisoresch d’Roll vun der Regierung iwwerholl huet.

Joe Biden an Irland

Fir datt erëm eng Regierung forméiert ka ginn soll den Joe Biden muer och mam brittesche Premier Rishi Sunak zesummekommen.

Ma och de Brexit an de Nordirlandprotokoll huet zu Streidereien gefouert. Nordirland krut nom Brexit a Wirtschaftsfroen Exceptiounen accordéiert. Nordirland gehéiert ëmmer nach zu der europäescher Zollunioun vun der EU an et gëtt net op der irescher Grenz kontrolléiert. Déi pro-brittesch Unionisten gesinn dat allerdéngs kritesch a fäerten et géif ee sech ze vill vu Groussbritannien distanzéieren.. De sougenannten Windsor-Accord, dee viru kuerzem ausgehandelt gouf, soll des Streidegkeete léisen... Enner anerem soll domat och erëm de Wuerentransport tëscht Nordirland a Groussbritannien vereinfacht ginn.

Nieft enger Visitt zu Belfast, gëtt den amerikanesche President an den nächsten Deeg och ënnert anerem zu Ballina erwaart, wou dem Joe Biden seng Virfahren hierkommen.