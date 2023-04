Dat andeems ee wärend dräi Deeg opwänneg Militärexercicer ronderëm d'Insel duerchgefouert huet. En Enn vum Konflikt ass iwwerdeems net a Siicht.

Ronderëm den Inselstaat Taiwan hat d'chineesesch Arméi dräi Deeg laang opwänneg Exercicer gemaach. An och wann d'Militärmanöver elo offiziell eriwwer ass, reprochéiert déi taiwanesch Regierung der chineesescher, dass nach ëmmer Krichsschëffer a -fligere sech am Ëmkrees vun der Insel ophalen.

En Enn vum Konflikt ass net a Siicht.

D'chineesesch Truppen hu geprouft, Taiwan anzekesselen an ofzerigelen. Et gouf schaarf Munitioun agesat. Peking schéngt no dräi Deeg Militärmanöver zefridden ze sinn.

An der taiwanescher Haaptstad Taipeh gëtt d'Menace als Reaktioun vu Peking interpretéiert op eng Visitt vun der taiwanescher Presidentin Tsai Ing-Wen mam Spriecher vum US-amerikaneschen Representantenhaus Kevin McCarthy zu Los Angeles.

"Als President vertrieden ech mäi Land an der Welt. Ob dat Visitte bei Alliéierte sinn, Tëschestoppen an den USA oder Interaktioune mat internationale Frënn. Déi sinn net nëmmen net nei, mä och wat d'taiwanesch Leit erwaarden. Nawell huet China dat benotzt fir militäresch Exercicer, déi Instabilitéit an Taiwan an der Regioun verursaacht hunn. Dat ass irresponsabel."

Taiwanesch Relatioune mam Westen si Peking en Dar am Aen. Dat huet de Wang Wenbin, Spriecher vum chineeseschen Ausseministère, ënnerstrach.

"Dës Übunge sinn eng Warnung géint déi provokativ Aktivitéite vun de Separatisten an néideg, fir d'territorial Integritéit vu China ze protegéieren. De Prinzip vun engem China ass en internationale Konsens."

D'politesch Spëtzt zu Taipeh gesäit Taiwan allerdéngs als onofhängeg Republik China, déi sech zanter 1949 selwer geréiert. Ma géint d'Bestriewunge fir "d'Taiwanesch Onofhängegkeet" gëtt et och op der Insel Oppositioun. Beispillsweis duerch d'Gwu Xyi-Jun, d'Presidentin vun der patriotescher Allianz.

"Mir wëlle Fridden a Reunifikatioun an der Presidentin hiren Trip an d'USA huet eis wéigedoen. Mir brauche Fridden a kee Krich an Onofhängegkeet."

Knapps 29 Prozent vun den Taiwaner haten am Dezember zejoert uginn, de Status Quo soll bäibehale ginn, eréischt méi spéit sollt eng Decisioun iwwer d'Onofhängegkeet getraff ginn. Ee séieren Uschloss u China wollte mat 1,2 Prozent awer déi wéinegst Befroten. Peking géif Taiwan awer gär direkt mam Festland vereenen.

Deemno kucken d'Ministèren zu Taipeh elo besuergt a Richtung Mier, wou Taiwan no, och nom Enn vum Militärmanöver nach chineesesch Krichsschëffer zirkuléieren. Fligeren hätten d'Grenz tëscht China an Taiwan souguer depasséiert.

Wéi delikat a politesch opgelueden den Taiwan-Konlikt ass, huet de franséische President Macron ze spiere kritt. An engem Interview am Kader vu senger China-Rees sot hien, d'EU dierft net alles blann den USA nomaachen, déi d'taiwanesch Regierung jo protegéieren. Vill Europapolitiker ware geschockt, e Fauxpas wär dat. Chineesesch Medien hunn de Fransous gelueft. Zu Washington bleift een op d'mannst no bausse cool, wéi den John Kirby, Spriecher vum US-Sécherheetsrot, ze demonstréiere probéiert.

"Mir hu vill ganz gutt bilateral Kooperatioune mat de Fransousen. Dorop fokusséiere mir eis. Mir kucken, dass mir d'Sécherheet vun eisen Awunner zesumme garantéiere kënnen."

Net all ze wäit fort hunn iwwerdeems d'USA zesumme mat de Philippinnen, déi bis ewell gréisste gemeinsam Militärübungen ugefaangen. 17.600 Zaldote sinn dru bedeelegt.