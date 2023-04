D'italieenesch Regierung huet den Ausnamezoustand deklaréiert wéinst de ville Flüchtlingen, déi aktuell nees iwwer d'Mëttelmier an Italien kommen.

Eleng iwwer den Ouschterweekend sinn iwwer 40 Booter mat ronn 2.000 Migranten op der Insel Lampedusa ukomm, dorënner och vill Kanner. D'Strukturen op der Plaz sinn deementspriechend komplett iwwerfëllt.

Den État d'Urgence gëllt elo fir 6 Méint an doduerch kënne 5 Milliounen Euro deblockéiert ginn, déi dann de besonnesch concernéiert Regiounen am Süde vun Italien zegutt kommen. Mat dëse Sue solle virop nei Opfaangstrukturen opgeriicht ginn.

Den italieeneschen Inneministère zu Roum huet zanter Ufank des Joers schonn iwwer 31.000 Flüchtlingen enregistréiert déi mam Boot an Italien koumen. Am gläichen Zäitraum zejoert waren et 7.900 Migranten.