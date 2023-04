No Schmiererei un Monumenter an Konschtwierker déi knaschteg gemaach goufen, wëll d‘Regierung also Vandalismus un Kulturgidder méi haart bestrofen.

De Regierungsrot vun der Premierministesch Giorgia Meloni gesäit Strofen an Héicht vun 10.000 bis 60.000 Euro vir an donieft och strofrechtlech Sanktiounen fir déi, déi Kulturgidder "zerstéieren, beschmotzen oder verschampeléieren", wéi de Kulturminister Gennaro Sangiuliano en Dënschdeg matgedeelt huet. D'Parlament huet elo zwee Méint Zäit, d'Dekreet an e Gesetz ëmzewandelen.