An der Stad Esmeraldas hunn en Dënschdeg eng 30 arméiert Ugräifer mat Booter an Autoen den Hafe gestiermt an op d'Fëscher geschoss. 9 Mënsche si gestuerwen

"Siwe Läiche goufen am Hafe vun de Beruffsfëscher an zwee an engem Gesondheetszenter an der Géigend fonnt", wéi et vum Parquet vun der Stad am Nordweste vum Ecuador heescht. Den Inneminister Juan Zapata geet dovun aus, datt d'Dot am Kader vu "Revanche" geschitt ass. D'Fëscher stéingen nämlech "ënnert dem Schutz vun engem kriminelle Grupp". D'Ugräifer wiere moies géint 9 Auer Lokalzäit ukomm, wéi iwwer 1.000 Mënschen um Hafe waren. Déi vermummt "schwéier arméiert" Ugräifer, déi wéi "Krimineller" agéieren, hunn ouni Zil op d'Mënschemass geschoss. Déi meescht Affer wiere "bescheiden" Leit aus der Géigend gewiescht, wéi et weider vum Inneminister heescht.