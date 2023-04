Enger Ëmfro no si méi wéi zwee Drëttel an Däitschland dofir, datt Schwaarzfueren net méi als Strofdot, mä als Infraktioun traitéiert gëtt.

Wien ouni valabelen Ticket am ëffentlechen Transport erwëscht gëtt, muss an der Reegel eng Geldstrof bezuelen. Kënnt een deem net no, respektiv kann een d'Strof net bezuelen, kann een an de Prisong kommen. Am Laf vun dësem Joer soll gepréift ginn, ob Schwaarzfueren an Zukunft nëmmen nach als Infraktioun ugesi gëtt.

Aus engem Sondage vun Infratest dimap am Optrag vun der Plattform "Frag den Staat" geet ervir, datt d'Hallschent vun de Befroten et richteg fënnt, datt Schwaarzfuerer, déi d'Geldstrof net bezuelen, eng Prisongsstrof kréien. 45 Prozent vun den Däitscher sinn dogéint. Ronn fënnef Prozent hate keng Meenung dozou oder hu sech net dozou geäussert.

Déi zweet Fro, ob Schwaarzfueren an Zukunft grad ewéi Falschparken als Infraktioun soll gehandhaabt ginn, hunn 69 Prozent vun de Befrote mat Jo beäntwert. Nëmmen ee Véierel war dogéint.