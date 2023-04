Bei Gespréicher mat Partner wier et och drëm gaangen, hinnen "eis eegent Engagement fir de Schutz vu geheimdéngschtlechen Informatiounen" ze garantéieren.

En Dënschdeg huet den US-Ausseminister Antony Blinken erkläert, datt een an de leschten Deeg d'Gespréich mat verschidde Partner gesicht hätt, fir si nom Leak vu Geheimdéngschtdokumenter ze berouegen.

Ënnert anerem ware geheim Informatiounen zu der militärescher Situatioun an der Ukrain bekannt ginn. Wéi verschidde Medie mellen, géing et an deenen och ëm Zweiwel un der méiglecher Géigenoffensiv vun den Ukrainer goen.

Den Antony Blinken huet sech en Dënschdeg net zu der Authentizitéit an dem Contenu vun den Dokumenter geäussert, huet awer erkläert, datt hie mat sengem ukraineschen Homolog, dem Dmytro Kuleba, geschwat hätt a weider Ënnerstëtzung "fir d'Ukrain an hir Beméiungen, hir territorial Integritéit, hir Souveränitéit an hir Onofhängegkeet" zougeséchert huet.

Och den US-Verdeedegungsminister Lloyd Austin huet sech mat sengem ukrainesche Kolleeg Oleksij Resnikow ausgetosch. D'Ukrain hätt "vill Capacitéiten, déi se brauch, fir weiderhi Succès ze hunn", huet den Austin erkläert.

Doriwwer eraus huet de Llyod Austin betount, datt Washington de Leak vun den Dokumenter "immens seriö" hëlt an ee "weiderhin enk mat eisen Alliéierten a Partner zesummeschafft". Antëscht huet de Verdeedegungsminister eng intern Enquête zum Virfall ugeuerdent. De Justizministère huet iwwerdeems strofrechtlech Ermëttlunge lancéiert.