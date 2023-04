An Däitschland gouf de Plang fir d'Legaliséierung vum Cannabis virgestallt.

Fir de private Konsum soll jiddereen dräi Planze selwer kënnen ubauen.

Dat hunn de Gesondheetsminister Karl Lauterbach an de Landwirtschaftsminister Cem Özdemir ugekënnegt.

Déi däitsch Bundesregierung wëll iwwerdeems den Ubau an de Verkaf vum Cannabis a spezielle Veräiner erméiglechen. Domadder ass de Verkaf a sougenannte Coffee-Shoppe vum Dësch.

An hirem Koalitiounsvertrag haten SPD, FDP an déi Gréng d'Optioun vum Verkaf an de Butteker eigentlech virgesinn. Wéinst den EU-Richtlinnen wier dat awer net bundeswäit ëmzesetzen. A verschidde "Modell-Regioune" soll esou eng Optioun awer probéiert an och wëssenschaftlech begleet ginn.