D'Militärjunta huet eng Uertschaft an enger Regioun attackéiert, an där de Widderstand géint de Regime besonnesch grouss ass. Vum Weste gëtt et Kritik.

Bei engem Loftugrëff op eng ofgeleeën Uertschaft am Myanmar sinn op d'mannst 50 Persounen ëm d'Liewe komm. D'EU huet sech "schockéiert" iwwert déi Nouvelle gewisen. Dat huet d'Spriecherin vum EU-Chefdiplomat Josep Borrell erkläert. An der Regioun Kanbalu, wou d'Duerf Pazi Gyi läit, gëtt et besonnesch heftege Widderstand géint d'Militärjunta. Och d'US-Regierung huet d'Attack verurteelt an d'Militärjunta opgefuerdert mat der Gewalt opzehalen. Och vun der UNO gouf et Kritik. Een Aenzeie sot der AFP, am Duerf hätte sech eng sëllege Bewunner versammelt, fir d'Ouverture vun engem Büro vun den oppositionelle Volleksverdeedegungskräften ze besichen. D'Arméi hat 2021 rëm d'Muecht am südostasiatesche Land u sech gerappt, nodeems se déi demokratesch gewielte Regierung vun der Friddensnobelpräisdréierin Aung San Suu Kyi gestierzt hat. D'Suu Kyi gouf spéider zu liewenslaangem Prisong verurteelt.