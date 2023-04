Am Kader vu senger Rees an Nordirland un d'Karfreideg-Ofkommes erënnert an zur Zesummenaarbecht opgeruff. Nordiresch Politiker bleiwe stuer.

Den US-President Joe Biden huet am Kader vu senger Rees an Nordirland haut un d'Karfreideg-Ofkommes erënnert, dat viru 25 Joer decidéiert gouf. Hien huet betount, wéi wichteg den USA en dauerhafte Fridden an der Regioun ass. Dëst wier am Interessi esouwuel vun den Demokrate wéi och vun de Republikaner. Donieft huet hien Investitioune vun US-Entreprisen an Aussiicht gestallt, wann d'Situatioun sech erëm géif berouegen. Et war deemno den Appell un d'Parteien an Nordirland, weider konstruktiv zesummenzeschaffen.

De Chef vun der gréisster Unionistepartei DUP huet allerdéngs scho gesot, dass d'Visitt vum US-President näischt un der Astellung vu senger Partei géif änneren. Zanter Méint refuséiert d'DUP eng Regierung mat der republikanescher Partei Sinn Fein ze forméieren. Grond fir de Sträit sinn Differenzen zu Reegelen, déi am Brexit-Accord ausgehandelt goufen. De Karfreideg-Accord gesäit awer vir, dass béid Parteien musse Member vun enger Regierung sinn.