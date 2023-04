An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg war d'Gebai zu Marseille an e Koup gefall.

De Parquet vu Marseille huet e Mëttwoch matgedeelt, datt d'Kierpere vun den zwou leschte vermësste Persoune fonnt gi sinn an déi aacht Affer identifizéiert gi sinn. Dem Parquet no ass dat den definitive Bilan.

An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg war d'Gebai zu Marseille an e Koup gefall. Et ass net gewosst, firwat et zu der Explosioun komm ass. D'Enquêteure ginn aktuell awer dovunner aus, datt eng Gasexplosioun de Grond fir d'Ongléck ass. Wéi et vun offizieller Säit heescht, wier d'Auswäertung vun de Gascompteuren amgaangen.

Méi wéi 200 Leit missten no der Explosioun aus de Gebaier ronderëm evakuéiert ginn. Een Haus niewendru war och deelweis an de Koup gefall an d'Awunner hu sech op eng Daachterrass a Sécherheet bruecht.