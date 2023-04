Um 12. Dag vun der Mobilisatioun géint déi geplangt Pensiounsreform gi sech tëscht 400 a 600.000 Manifestanten erwaart, dorënner eleng 40-70.000 zu Paräis.

De franséische Medien no wieren 11.500 Policebeamten a Gendaarmen am Hexagon mobiliséiert ginn, fir dësen Protestdag z'encadréieren. E Freideg soll sech jo de franséische Verfassungsrot iwwer d'Reform prononcéieren an notamment matdeelen, ob de Projet vum President Macron konform ass oder net.

Deen hat e Mëttwoch den Owend iwwerdeems déi ganz ëmstridde Reform nach eemol verdeedegt an och een Dialog mat de Gewerkschaften an Aussicht gestallt. D'Land misst virukommen an hie wéilt dofir mat de Sozialpartner iwwer d'Zukunft diskutéieren. Den Dialog wier néideg, egal ob de Verfassungsrot d'Reform acceptéiert oder Kritik bréngt, sou de franséische President bei enger Visitt an Holland.