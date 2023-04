D'Bierg-Guidë waren tëscht dem Basislager an dem 1. Héichtelager mat Gepäck vun den Alpinisten ënnerwee, wéi se vun enger Lawin geroden goufen.

Wéi e Spriecher vum nepaleeseschen Tourismusministère matdeelt, wier bis ewell ouni Succès mat engem Helikopter no de Bierg-Guidë gesicht ginn. Warscheinlech wiere se an eng 50 Meter déif Gletscherspalt gefall.

Aktuell ass jo Héich-Saison um héchste Bierg vun der Welt. Déi dauert vun Ufank Abrëll bis Enn Juni. An de leschte Jore gëtt et ëmmer méi Trafic um Mount Everest mat deels skurrille Biller, wou Alpinisten an der Schlaang waarde bis se dierfen op de Sommet erop – wat net grad ongeféierlech ass op 8.849 Meter.