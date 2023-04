Nordkorea huet dem südkoreanesche Militär no eng ballistesch Rakéit ofgeschoss, déi 1.000 Kilometer wäit geflunn an am Japanesche Mier gelant ass.

De japanesche Ministerpresident Fumio Kishida confirméiert de Start vun der Rakéit an erkläert, datt se net op japaneschem Territoire gefall wier. An Tëschenzäit waren d'Awunner vun der japanescher Insel Hokkaido zur Evakuéierung opgeruff ginn. Méi spéit hätte lokal Autoritéiten awer Entwarnung ginn an erkläert, datt "keng Méiglechkeet" bestoe géing, datt d'Rakéit d'Insel treffe kéint. "Nordkorea schéngt eng neiaarteg Rakéit geschoss ze hunn, déi méiglecherweis mat Festbrennstoff bedriwwe gëtt", wéi de Chef vum südkoreanesche Militär der Noriichtenagence AFP erkläert huet. Sollt d'Rakéit tatsächlech eng Feststoffrakéit sinn, wier dëst en technologeschen Duerchbroch fir d'nordkoreanesch Arméi. An de leschte Woche Wochen huet Nordkorea eng Partie Rakéiten ofgeschoss an och eng nuklear Ënnerwaasser-Dron getest. Ufank der Woch hat de Kim Jong un den nordkoreanesche Staatsmedien no dozou opgeruff, d'Capacitéite vum Land fir d'Krichsofschreckung op "méi praktesch a méi offensiv" Aart a Weis auszebauen.