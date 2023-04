De Chauffer wollt laanscht eng Policekontroll kommen an huet sech eng spektakulär Course-poursuite mat der däitscher Police geliwwert, ouni Succès.

Wéi d'Police de Mann kontrolléiere wollt, ass dëse mat héijer Vitess a Richtung Herbon geflücht. D'Verfolgung goung iwwert e sëllege Kilometer op der B 422, vun Tiefenstein bis Allenbach, duerno via Feldweeër a Richtung Bruchweiler.

De flüchtege Chauffer ass stänneg vill ze séier gefuer an och rout Luuchten hunn hien net gestoppt. Deels war e mat bis zu 160 km/h ënnerwee.

Glécklecherweis koum et net zu Accidenter mat aneren Automobilisten. Schlussendlech konnt de Mann op der L 160 tëscht Bruchweiler a Kempfeld gestoppt ginn. De Chauffer war 42 Joer al, hat kee valabele Führerschäin an stoung ënner Drogenafloss. Dobäi kënnt, dass den Auto net assuréiert war an och d'Placken hunn net zum Auto gehéiert.

Den Auto gouf séchergestallt an de Chauffer muss sech wéinst direkt e puer Strofdote viru Geriicht veräntwerten.

D'Police huet dann och am Zesummenhang mat der Course-poursuite en Zeienopruff lancéiert. Och Leit, déi eventuell betraff oder geschiedegt goufen, solle sech bei der Police vun Idar-Oberstein mellen, via Telefon um +46 (0) 6781/561-0.

Policeunitéite vun Idar-Oberstein waren am Asaz, grad ewéi där vu Morbach, Birkenfeld a Saarburg.