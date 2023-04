E sougenannte Biergerrot huet virun zwou Wochen dem President Macron seng Konklusiounen iwwert d’Stierfhëllef an d’Stierfbegleedung presentéiert.

D'Leit fuerderen notamment, datt d’Euthanasie, déi bis elo a Frankräich nach verbueden ass, net aus engem neie Gesetzesprojet méi sollt ausgeschloss ginn.

Viru 14 Joer ass zu Lëtzebuerg d’Euthanasiegesetz offiziell a Kraaft getrueden. Deemools hat d’Gesetz fir vill Diskussiounen gesuergt. Um Enn goufe souguer dem Grand-Duc seng Rechter duerch eng Verfassungsreform ageschränkt, well de Monarch deemools refuséiert huet d'Gesetz z'ënnerschreiwen. Duerno goufen Dispositioune just nach wéineg kontestéiert. Als Haaptkritik kënnt virun allem e Manktem un Informatiounen ëmmer nees op. A Frankräich ass an deene leschte Wochen a Méint an enger "convention citoyenne" vill iwwert d’Gesetz ronderëm d’Liewensenn diskutéiert ginn. Den Emmanuel Macron wëll, datt bis d'Enn vum Summer verschidde Proposen ëmgesat ginn. Déi franséisch Regierung wëll sech mam Parlament eens ginn fir e sougenannte "modèle français de la fin de vie" zesummenzestellen, deen ënnert anerem och eng éischte Kéier d’aktiv Stierfhëllef mat enger Partie Aschränkunge legaliséiere kéint. Effektiv war de Vott vum Biergerrot positiv dozou ausgefall, mee verschidde rout Linne sollten awer mat enger Legalisatioun vun der Euthanasie net iwwerschratt ginn.

Esou solle beispillsweis d’Mannerjäreger ganz vun der Stierfhëllef ausgeschloss ginn. D'Euthanasie soll och u verschidden aner Konditioune gebonne ginn a virun allem net e sozialen Hannergrond hunn: esou sollt e Mënsch deen duerch seng Krankheet condamnéiert ass an op d’aktiv Stierfhëllef zréckgräife wéilt fir seng Frënn a Famill z’entlaaschten, keen Zougrëff op dës hunn.

Ma d'Politik ass bis elo an dëse Froen gedeelt. D’Gauche an d’Parteien vun der Mëtt wiere gréisstendeels mat enger Legalisatioun averstanen. D'Droite allerdéngs net. D’Presidentin vum Rassemblement National Marine le Pen beispillsweis huet schonns ugekënnegt dogéint ze stëmmen, an dass een sech den Ament éischter ëm d’Inegalitéite an de Palliativsoinen uechtert d’Land këmmere sollt. Zu Paräis gouf et och schonn éischt Manifestatiounen géint d’Legalisatioun vun der Euthanasie.