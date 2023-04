Am Zesummenhang mam Opdauche vu geheimen amerikanesche Regierungsdokumenter am Internet, gouf en 21 Joer ale Mann verhaft.

Dat huet den amerikanesche Justizminister Merrick Garland en Donneschdeg matgedeelt.

De Mann mam Numm Jack Teixeira schafft bei der Massachusetts Air National Guard an ass den Administrateur vun engem Sicord-Chat-Grupp mam Numm "Thug Shaker Central" an deem déi geheim Dokumenter gepost goufen. Dat mellt d'Noriichtenagence Reuters a berifft sech dobäi op eng Quell, déi mat der Situatioun vertraut wier.

Wéi et vun den New York Times heescht, soll de Grupp tëscht 20 an 30 Memberen hunn, déi haaptsächlech iwwer hir Léift zu Waffen a Videospiller geschriwwen hunn. Ausserdeem hätte si rassistesch Memes gepost.

D'Washington Post schreift, dass ee mat 2 Membere vum Chat-Grupp geschwat hätt. Dës hätte gesot, dass den 21 Joer ale Mann hinne gesot hätt, dass hien déi geheim Dokumenter vu senger Aarbecht op der Basis vun der Air National Guard mat Heem geholl hätt. Duerno hätt hie wärend Méint honnerte vu geheimen Dokumenter am Chat-Grupp verëffentlecht.

Der Wahsington Post no, hätt den Chat-Grupp sech am Joer 2020 gegrënnt a soll och Memberen aus der Ukrain a Russland hunn.