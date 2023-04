Et gouf eventuell e weidere Fall vu Mëssbrauch am Bistum Tréier. Joerzéngtelaang soll de Geeschtleche mannerjäreg Affer fotograféiert a gefilmt hunn.

Wéi ënner anerem d'Zeitung Volksfreund bericht, geet et ëm en entretemps verstuerwene Geeschtlechen, deen ënner anerem an der Äifel als Paschtouer geschafft huet an zum Schluss an der Géigend vu Saarbrécken gelieft huet. Ee Joer nom Dout vun dësem Mann huet e Familljemember bei him doheem honnerte Fotoen a Videoe fonnt. De Geeschtlechen huet wuel iwwer Joerzéngte mannerjäreg Affer, déi net vill oder näischt unhaten, fotograféiert a gefilmt.

Rezent war an enger anerer Saach e Paschtouer vun Tréier vum Déngscht suspendéiert ginn. Hannergrond si Reprochë vu sexuellen Iwwergrëff, déi sech Ugangs de 90er Jore sollen ofgespillt hunn.