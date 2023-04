An Texas koum et e Méindeg zu enger grousser Tragedie: An engem Mëllechbetrib war e Groussbrand ausgebrach, woubäi 18.000 Béischte verbrannt sinn.

"Et war deen déidlechste Brand an engem Randbéischt-Stall an der Geschicht vun Texas, an d'Ermëttlungen an Opraumaarbechte wäerten nach e bëssen Zäit an Usproch huelen", sot den texanesche Landwirtschaftskommissär Sid Miller an enger Erklärung.

Op de Southfork Dairy Farms an der Géigend vun der Stad Dimmitt gouf et e Méindeg eng Explosioun, déi e Groussbrand ausgeléist huet. D'Feier hat sech immens séier an de Ställ ausgebreet, an deenen Dausende vu Mëllechkéi op d'Sträiche gewaart hunn.

Nodeems de Brand geläscht war, koum de schockéierende Bilan: Eng 18.000 Béischte sinn an de Ställ verbrannt - dräi Mol esou vill wéi d'Zuel u Randbéischten, déi deeglech an den USA geschluecht ginn. "Et ass net ze gleewen", sot de Roger Malone, Buergermeeschter vun Dimmitt, iwwert d'Zuel vun den doudegen Déieren. Et war dee gréissten Doudesfall bei Kéi an den USA, zanterdeem d'Déiereschutzorganisatioun Animal Welfare Institut Bränn a Ställ an op Bauerenhäff suivéiert.

Wéi d'Pompjeeën an d'Police op der Plaz erkläert hunn, war och eng Persoun an engem Stall "agespaart". De Mataarbechter vum Betrib konnt awer aus de Flame gerett ginn a gouf an e Spidol geflunn.

Wat d'Ursaach fir de Brand war, ass nach net genee gekläert. Ma eng Feelfunktioun vun engem Apparat um Betrib kéint d'Explosioun verursaacht hunn, déi zum Brand gefouert huet, wéi d'Bezierksriichterin Mandy Gfeller erkläert huet. Dem Sheriff vu Castro County no kéint doropshin Methan Feier gefaangen hunn "a sech da mat der Explosioun an dem Feier ausgebreet huet". Wéinst de sëllege Ventilatore vum Betrib hat sech eng enorm Dampwollek entwéckelt, déi nach vu wäiter Distanz z'erkenne war.

De Landwirtschaftskommissär Miller huet betount, datt "soubal mir d'Ursaach an d'Fakte ronderëm dës Tragedie kennen, wäerte mir dofir suergen, datt de Public ëmfaassend informéiert gëtt, fir datt esou Katastrophen an Zukunft evitéiert kënne ginn".