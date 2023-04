Nom Doud vun engem Taxichauffer zu Berlin huet e Geriicht e Mandat d'arrêt géint e verdächtege Mann erlooss, deen a Schleswig-Holstein festgeholl gi war.

Eng Woch nodeems en Taxichauffer am Berliner Quartier Grunewald déidlech mat engem Messer blesséiert gouf, gëtt et ee Verdächtegen. D'Amtsgeriicht Flensburg huet e Mandat d'arrêt géint e 24 Joer ale Mann erlooss, nodeems de Parquet eng entspriechend Demande gestallt hat, wéi e Spriecher vum Geriicht matdeelt. De Beschëllegten, dee leschte Samschdeg a Schleswig-Holstein festgeholl gouf an zanterhier an Untersuchungshaft sëtzt, soll elo u Berlin ausgeliwwert ginn.

Wéi et heescht, wier de Mann virop wéinst engem Ausliwwerungsverfare wéinst engem anere Mord festgeholl ginn, dat beim Parquet vu Köln virlouch. De Verdächtege soll nämlech de 4. Abrëll seng Frëndin an der Belsch ëmbruecht hunn an an Däitschland geflücht sinn. De 6. Abrëll soll hien dann den 49 Joer alen Taxichauffer zu Berlin ëmbruecht hunn.