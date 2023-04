Nodeems e Camionschauffer op der Pannespuer stoe bliwwen ass, fir no senge Bremsen ze kucken, ass d'Gefier kilometerlaang ouni Chauffer weidergefuer.

Wéi däitsch Medie mellen, war e Camion en Donneschdeg den Owend ouni Chauffer e puer Kilometer iwwert d'A64 bei Tréier gefuer, éier en op der Biewerbachtalbréck an e Policewon gerannt ass.

Dem Camionschauffer no wier hien op der Pannespuer stoe bliwwen, nodeems hie Problemer beim Bremse bemierkt huet. Wéi hien aus dem Camion klamme, fir no der Bremsanlag ze kucken, hätt sech d'Gefier ouni hien a Beweegung gesat. De Won wier Aenzeien no fir iwwert e puer Kilometer ëmmer rëm an déi lénks a riets Leitplank geknuppt a schlussendlech mat engem Policeauto kollidéiert, an deem zwee Beamten dra souzen.

D'Poliziste goufe vum Camion erfaasst, wéi si d'Bréck wéinst engem Schwéiertransporter späre wollten, wéi d'Police vun Tréier matdeelt. Béid Beamte goufe liicht blesséiert. Och de Chauffer vum Camion wier blesséiert ginn, well hie wuel aus der Kabinn gespronge wier, wéi de Won einfach weidergefuer war. Déi dräi koume fir eng Kontroll an d'Spidol.

De Materialschued gëtt op ronn 250.000 Euro geschat, erkläert d'Police weider. Nodeems d'A64 fir kuerz Zäit komplett gespaart war, goung den Trafic fir dräi Stonnen iwwert eng Spuer geleet. No Récksprooch mam Parquet gouf eng technesch Analys vum Camion ordonéiert.