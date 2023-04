Italien leit lo schonn ënner Dréchent. Sou sinn d'Peegele vum Gardaséi den Ament mat 46 Zentimeter hallef sou héich wéi d'lescht Joer ëm déi selwecht Zäit.

Och de gréisste Floss an Italien, de Po, ass staark vum aktuelle Waassermanktem concernéiert. D'Waasser steet elo scho méi niddreg wéi zejoert am Fréijoer, wou de Po am Summer extrem ausgedréchent war. Experte warnen zanter Februar virun enger weiderer massiver Dréchent dëst Joer an Italien, well et am Wanter ze wéineg geschneit a gereent huet.

Déi italieenesch Regierung huet d'lescht Woch en Dekreet ugeholl, fir Mesurë géint Dréchent ze huelen. D'Regierung wëll ënnert anerem zousätzlech Moyenen deblockéieren, fir sprock Leitungen ze flécken.