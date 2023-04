D'Preparative wiere fäerdeg, esou dass ee prett fir de reguläre Betrib wier, heescht et bei der Visitt vun der lokaler Integratiounsministesch.

Eng 2.800 Asyldemandeuren huet Rheinland-Pfalz an den éischten 3 Méint vum Joer opgeholl. Dat sinn der ronn 1.000 méi, wéi dat Joer virdrun ëm déi selwecht Zäit. Bannent engem Joer huet Rheinland-Pfalz seng Kapazitéiten zolidd eropgesat. Um Fluchhafen Hahn goufen zwee Gebaier fir Logementer an zwee anerer fir Gemeinschafts-, Sanitär- an Administratiounsberäicher genotzt. Hei solle bis zu 600 Leit kënnen ënnerkommen.