Mat Florida hat en Donneschdeg e weideren amerikanesche Bundesstaat den Zougang zu Ofdreiwungen drastesch ageschränkt.

Dat nodeems e Riichter am Texas de leschte Freideg den Asaz vum Medikament "Mifepristone" an de gesamten USA verbueden hat. D'Pëll gëtt bei méi ewéi der Hallschent vun allen Ofdreiwungen an den USA agesat.

D'Regierung vum President Biden huet den amerikanesche Supreme Court gebieden, fir d'Urteeler, déi de Verbuet vun der Pëll virschreiwen, bis op Weideres auszesetzen. Wéi déi amerikanesche Procureure générale Elizabeth Prelogar an hirer 47 Säite laanger Demande, déi si beim ieweschten amerikanesche Geriicht agereecht huet, erkläert, géif d'Urteel vum Geriicht am Texas de komplexe Reegel-System, dee fir den Asaz vu "Mifepristone" gëllt, zerstéieren.