De brasilianesche President Inacio Lula da Silva ass den Ament fir eng diplomatesch Visitt an der chineesescher Haaptstad Beijing.

Wéi et an deem Kontext e Freideg vum Lula geheescht huet, wier Brasilien elo nees e wichtegen Acteur op der globaler Bün. Säi Land géif sech dann och net dovun ofhale loossen, d'Relatioune mat China weider ze verdéiwen.

Am Virfeld vu senger Renconter mam chineesesche President Xi huet de Lula iwwerdeems déi ekonomesch Muecht vum amerikaneschen Dollar a vum Internationale Wärungsfong kritiséiert. Ausserdeem hat hien de chineeseschen Technologie-Konzern Huawei besicht. Dat fir ze weisen, dass Brasilien China ouni Virurteeler begéine géif, an dass kee Brasilien ze verbidden hätt, seng Relatioune mat China weider auszebauen, sou de brasilianesche President.

Wéi et an engem Schreiwes aus dem chineeseschen Ausseministère heescht, soll de chineesesche President Xi sengem brasilianeschen Homolog géigeniwwer gesot hunn, dass d'Relatioune mat Brasilien eng héich diplomatesch Prioritéit fir China wieren.

D'gemeinsam Stellungnam, déi béid Länner no deem bilateralen Treffen erausginn hunn, huet iwwerdeems eng kräfteg Kritik an Direktioun vun der EU, den USA an deenen anere räiche Länner vun der Welt enthalen. Dës hätten d'Zousoen, déi si op der UN-Klimakonferenz 2009 zu Kopenhagen gemaach hunn, net agehalen.

Déi entwéckelt Länner haten deemools zougesot, dass si d'Entwécklungslänner pro Joer mat insgesamt 100 Milliarden $ an der Lutte géint de Klimawandel ënnerstëtze géifen. De Fait, dass dëst Zil zanterdeem nach a kengem Joer erreecht gi wier, géif China a Brasilien Suerge maachen, heescht et an der Stellungnam. D'Industrielänner missten dës Zouso erfëllen an e Plang fir d'Verdueblung vun der finanzieller Hëllef am Kampf géint de Klimawandel op d'Bee stellen.