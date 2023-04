Domat ass d'Enn vun der Atomkraaft an Däitschland ofgeschloss.

Dat hätt u sech scho sollen den 1. Januar de Fall sinn. Ma wéinst der russescher Invasioun an der Ukrain an déi doduerch ausgeléisten Energiekris, war d'Lafzäit vun deenen 3 Zentralen bis elo verlängert.

D'Decisioun mat der Atomkraaft opzehalen, war an Däitschland no der Atomkatastroph 2011 am japanesche Fukushima geholl ginn. Déi éischt Zentral an Däitschland ass 1960 ageweit ginn.