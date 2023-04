De franséische President Emmanuel Macron huet an der Nuecht op e Samschdeg d'Gesetz fir déi ëmstridde Pensiounsreform ënnerschriwwen.

E Samschdeg de Moien ass dëst am Journal officiel publizéiert ginn, esou dass et elo offiziell a Kraaft ass.

Nodeems de Conseil constitutionnel a Frankräich e Freideg gréng Luucht ginn huet fir déi ëmstridde Pensiounsreform vun der Regierung Macron, gouf et plazeweis erëm zolidd Protester. Eleng zu Paräis si méi wéi 100 Mënsche festgeholl ginn. Vëloen, Elektro-Trottinetten a Poubellë sinn ugefaange ginn. Protester mat Honnerte Leit goufen et och an anere Stied wéi Marseille, Toulouse a Lyon.

De franséische Conseil constitutionnel hat d’Reform ënner anerem op Ufro vun der Premierministesch Elisabeth Borne gepréift, nodeems et zu villen Diskussiounen a Protester komm war. Deemno ass d'Hausse vum Rentenalter vun 62 op 64 Joer konform.

D'Demande fir e Referendum iwwert d'Reform vun der lénker Oppositioun gouf allerdéngs zeréckgewisen. Géint Decisioune vum Conseil constitutionnel a Frankräich gëtt et kee Recours.

Méi wéi zwee Drëttel vun de Fransouse si géint dës Reform. Zanter, dass d'Regierung d'Gesetz ouni Vott am Parlament duerchgeboxt hat, sinn d'Protester a Frankräich ëmmer méi radikal ginn.

D'Gewerkschaften hunn dann och fir e Samschdeg weider Protest-Aktiounen annoncéiert.