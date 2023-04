Wéi et heescht, gouf de Politiker net blesséiert. Eng Persoun gouf festgeholl.

A Japan ass de Premier Fumido Kishida bei enger Wahlkampfried stënterlech evakuéiert ginn, nodeems eng Explosioun ausgeléist gouf. Dem Premier wier awer näischt geschitt, heescht et vu japanesche Medien. Hie war op Besuch an der Präfektur Wakayama, wou an den nächste Woche Gemengewale sinn. Hie war an d'Stad Saikazaki gereest, fir de liberaldemokratesche Kandidat do a senger Ried z'ënnerstëtzen.

© STR JIJI PRESSAFP

Wéi d'Medie mellen, gouf eng Damp-Bomm a Richtung vum Premier gehäit, dëst war dann och den Ursprong vun der Explosioun. Wéi d'Agence AP mellt, koum et zu der Detonatioun vun der Damp-Bomm, kuerz iert de Kishida mat senger Ried ufänke wollt.

© KENICHI UNAKI YomiuriThe Yomiuri Shimbun via AFP

Eng Persoun gouf nach op der Plaz immobiliséiert a festgeholl, heescht et a lokale Medien. Zanter dem Mord vum fréiere Ministerpresident Shinzo Abe am Juli zejoert, hat Japan seng Sécherheetsmesuren erop gesat.

Och soss gouf beim Virfall keng Persoun blesséiert, mell de japanesche Sender NHK. De Premier Fumido Kishida gouf a Sécherheet bruecht.